Госдума сократила рабочий день женщинам в сёлах

24 октября 2019     16
Госдума сократила рабочий день женщинам в сёлах

17:10

Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс России о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.

РИА Новости

Согласно документу, поправки гарантирует проживающим и работающим в сельской местности женщинам сокращённую продолжительность рабочего времени.

Она не должна превышать 36 часов в неделю при сохранении заработной платы.

Отмечается, что женщины имеют право на повышенную оплату на работах, где по условиям труда рабочий день разделён на части.

Ранее заместитель министра труда и соцзащиты России Алексей Вовченко заявил, что женщины составляют 72% российских госслужащих

Источник: Россия Сегодня

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