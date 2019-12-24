Гранатомётчики Балтфлота провели учения в Калининградской области

24 декабря 2019     18
Гранатомётчики Балтфлота провели учения в Калининградской области

22:06

Гранатомётчики Балтийского флота провели учения в Калининградской области, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

© function.mil.ru

Особое внимание во время мероприятий боевой подготовки уделили стрельбе из автоматических станковых гранатомётов АГС-17 с закрытых и полузакрытых огневых позиций по ненаблюдаемым целям в лощинах, оврагах.

Половина стрельб была организована в ночное время.

Военнослужащие также приняли участие в нескольких десятках тактических занятий.

Занятия по боевой подготовке стартовали в начале декабря. В них задействовали 100 военнослужащих из частей и соединений береговых и сухопутных войск Балтфлота.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в отделе информационного обеспечения Черноморского флота рассказали о проведении артиллерийских учений с беспилотниками.

Источник: Россия Сегодня

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Гранатомётчики Балтфлота провели учения в Калининградской области
Гранатомётчики Балтфлота провели учения в Калининградской области

22:06 Гранатомётчики Балтийского флота провели учения в Калининградской области, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. © …



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