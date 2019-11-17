Гризманн заявил, что в «Барселона» является не самым простым местом для игры в футбол

17 ноября 2019     12
Гризманн заявил, что в «Барселона» является не самым простым местом для игры в футбол

18:20

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся после перехода в новый клуб.

© AFP7/ZUMAPRESS.com globallookpress.com

«Барселона» — не самое лёгкое место для игры в футбол. Это новый клуб для меня, новая тактика. Но надо работать. Я горжусь тем, где выступаю. В меня верят, и мне нужно завоевать доверие команды, и тогда я буду готов», — заявил француз в интервью TF1.

Гризманн перешёл в «Барселону» прошлым летом. За 28-летнего нападающего было заплачено мадридскому «Атлетико» € 120 млн.

Ранее сообщалось, что Ракитич рассматривает переход в «Ювентус».

Источник: Россия Сегодня

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