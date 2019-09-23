«Грубое искажение истории»: почему Эстония называет освобождение Таллина «оккупацией»

МИД Эстонии заявил, что 22 сентября 1944 страна «начала своё сопротивление советским оккупационным силам». 75 лет назад в этот день Красная армия освободила Таллин от войск нацистской Германии. Ранее посла РФ Александра Петрова вызвали в МИД прибалтийской страны из-за высказывания о подвиге освободивших Эстонию красноармейцев. Как отмечают эксперты, искажённая трактовка истории нужна официальному Таллину для напоминания о «российской угрозе». При этом подобные действия не подвергаются критике на Западе, подчёркивают аналитики.

22 сентября, в 75-ю годовщину освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков, Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что в этот день началась борьба народа страны с «советскими оккупационными силами».

«В этот день в 1944 году Эстония начала своё сопротивление советским оккупационным силам и борьбу за свободную и демократическую Эстонию. Эстония никогда не сдавалась, и сопротивление сохранялось в различных формах вплоть до возвращения независимости Эстонской Республики в 1991 году», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter эстонского МИД.

#OTD 1944, Estonia began its resistance against the Soviet occupation power and began to fight for a free and democratic Estonia. Estonia never surrendered and resistance persisted in different forms until the independence of the Republic of Estonia was restored in 1991. pic.twitter.com/DZkgbNXVXW — Estonian MFA (@MFAestonia) 22. September 2019

Напомним, что 17 сентября 1944 года началась наступательная Таллинская операция Красной армии. Пять дней спустя советские военачальники отрапортовали о взятии столицы Эстонской ССР. В опубликованных через 75 лет документах Минобороны России отмечается, что местное население «очень радушно встретило» красноармейцев.

Общие потери советских войск в ходе Таллинской операции, которая завершилась освобождением всей материковой Эстонии, составили чуть более 30 тыс. человек убитыми и ранеными. Активную роль в разгроме гитлеровцев сыграли части Красной армии, состоявшие из коренных эстонцев, — 8-й Эстонский корпус генерала Лембита Пярна.

Наследники коллаборационистов

22 сентября в качестве организаторов памятных мероприятий в Таллине выступили не эстонские власти, а российское посольство и русские соотечественники. В частности, активисты объединения «Российские соотечественники Европы» зажгли пламя Вечного огня на мемориале Маарьямяэ, которое было потушено после обретения Эстонией независимости.

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Представители руководства республики не были замечены ни там, ни у другого знакового памятника — монумента Воину-освободителю на военном кладбище, более известного как Бронзовый солдат.

Зато в графике министра по делам народонаселения Эстонии Рийны Солман значилось выступление в честь 75-летия «правительства Отто Тиифа». Этот орган просуществовал всего четыре дня — с 18 по 22 сентября 1944 года. Он был сформирован из деятелей существовавшего в период немецкой оккупации страны Национального комитета Эстонии, руководство которого призывало сопротивляться советским войскам и вступать в коллаборационистские формирования гитлеровцев. Однако в официальной эстонской историографии это правительство считается легитимным.

В современной Эстонии освобождение Таллина и всей территории страны Красной армией трактуется официальными властями как «оккупация».

В частности, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу раскритиковал заявление посла России Александра Петрова об обстоятельствах освобождения Таллина в 1944 году. По мнению эстонского чиновника, когда советские войска вошли в город, в нём якобы уже не было немцев, на башне Длинный Герман в Таллине развевался эстонский флаг, а сопротивление Красной армии оказывали эстонские добровольцы, прибывшие из Финляндии.

Правда, глава эстонской дипломатии не пояснил, что же заставило гитлеровцев спешно покинуть город, и забыл упомянуть, что рядом с эстонским флагом развевался флаг кригсмарине — германских военно-морских сил со свастикой посередине.

20 сентября посла России вызвали в эстонский МИД. Причиной этого шага стало высказывание дипломата о том, что жители страны чтут память советских солдат, освободивших республику от фашизма. Ранее эстонское внешнеполитическое ведомство вызывало представителя посольства РФ на фоне сообщений о подготовке в Москве праздничного салюта в честь освобождения Таллина. Однако торжественное мероприятие в российской столице 22 сентября, несмотря на возражения эстонского МИД, всё равно провели.

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Стереть память

Как отметил в беседе с RT президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ Николай Межевич, «естественно, на деле было освобождение Эстонии, а не оккупация».

«Отношение к приходу Красной армии как к оккупации — безусловно, грубое искажение истории Второй мировой войны», — заявил эксперт.

По мнению Межевича, Таллин использует заявления об оккупации, чтобы «оправдать репрессии против русскоязычного населения».

«Чтобы создать правовую базу для лишения гражданства сотен тысяч человек в 1991 году, нужна была концепция сменяемой оккупации: советской, потом германской, потом советской», — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что «эстонские политики предпочитают не говорить о немецкой оккупации».

Более того, многие политики из нынешнего кабинета министров ранее весьма благосклонно отзывались о тех эстонцах, которые сотрудничали с гитлеровцами, включая военнослужащих ваффен-СС эстонского происхождения. Так, в 2012 году Рейнсалу, который тогда возглавлял оборонное ведомство страны, заявил, что члены «Союза борцов за свободу Эстонии», сражавшиеся на стороне Германии, «спасли честь эстонского народа».

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу AFP © Ilmars Znotins

27 июля этого года на традиционных мероприятиях памяти легионеров 20-й гренадёрской дивизии ваффен-СС в Синимяэ были замечены депутаты от входящей в состав правительственной коалиции Консервативной народной партии (EKRE).

При этом эксперты отмечают, что «реваншизм» и требования компенсации за «советскую оккупацию», которые периодически озвучивают прибалтийские режимы, сочетаются с заявлениями об угрозе безопасности, которая якобы исходит от Москвы.

«Народ надо запугать, объединить. И нет ничего лучше для его объединения, чем российская угроза», — подчеркнул Межевич.

В интересах Запада

В свою очередь, научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков отметил в беседе с RT, что такая интерпретация истории со стороны эстонских властей «связана с тем, что Эстония является членом НАТО и ЕС».

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По словам эксперта, официальное понимание истории в этой прибалтийской стране — лишь продолжение «исторической политики западных государств, которая сегодня проводится в ущерб интересам России».

Ревизионистские шаги прибалтийских республик не подвергаются критике на Западе, отмечают аналитики.

Так, 19 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой ответственность за начало Второй мировой войны перекладывается на СССР. Масштабный конфликт стал «непосредственным следствием печально известного нацистско-советского Договора о ненападении от 23 августа 1939 года, также известного как пакт Молотова — Риббентропа», отмечается в документе.

«Всё делается для того, чтобы стереть у эстонского населения, особенно у молодого поколения, память о том, кто действительно освобождал Эстонию, что её жители обязаны советскому солдату-освободителю за возможность говорить и писать на родном языке. Но, видимо, манипуляторы или кукловоды, которые находятся в Европе и в США, дёргают за ниточку политиков этой страны», — заявил Мягков.

Источник: Россия Сегодня