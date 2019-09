«Грубое искажение истории»: почему Эстония называет освобождение Таллина «оккупацией»

МИД Эстонии заявил, что 22 сентября 1944 страна «начала своё сопротивление советским оккупационным силам». 75 лет назад в этот день Красная армия освободила Таллин от войск нацистской Германии. Ранее посла РФ Александра Петрова вызвали в МИД прибалтийской страны из-за высказывания о подвиге освободивших Эстонию красноармейцев. Как отмечают эксперты, искажённая трактовка истории нужна официальному Таллину для напоминания о «российской угрозе». При этом подобные действия не подвергаются критике на Западе, подчёркивают аналитики.

22 сентября, в 75-ю годовщину освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков, Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что в этот день началась борьба народа страны с «советскими оккупационными силами».

«В этот день в 1944 году Эстония начала своё сопротивление советским оккупационным силам и борьбу за свободную и демократическую Эстонию. Эстония никогда не сдавалась, и сопротивление сохранялось в различных формах вплоть до возвращения независимости Эстонской Республики в 1991 году», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter эстонского МИД.

#OTD 1944, Estonia began its resistance against the Soviet occupation power and began to fight for a free and democratic Estonia. Estonia never surrendered and resistance persisted in different forms until the independence of the Republic of Estonia was restored in 1991. pic.twitter.com/DZkgbNXVXW

