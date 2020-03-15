Грузия объявила о закрытии границы для россиян

15 марта 2020     17
Грузия объявила о закрытии границы для россиян

16:59

Правительство Грузии объявило о закрытии границы с Россией с 16 марта на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на заявление грузинского правительства.

В сообщении говорится, что вопрос о временной приостановке передвижения граждан между Грузией и Россией с 16 марта обсуждался в ходе телефонного разговора спецпредставителя премьера Грузии Зураба Абашидзе с российским сенатором Григорием Карасиным. 

Решение не будет применяться к гражданам России и Грузии, желающим вернуться на родину. Также ограничение не затронет грузовые перевозки.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о закрытии въезда туристам из Великобритании, Нидерландов, России и с Украины из-за коронавируса.

Посольство России уточнило, что запрет на въезд в Австрию вводится с полуночи 17 марта.

Источник: Россия Сегодня

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