Грузовой корабль Dragon компании SpaceX отстыковался от Международной космической станции (МКС)
- @Astro_Christina
Источник: Россия Сегодня
Грузовой корабль Dragon компании SpaceX отстыковался от Международной космической станции (МКС)
Источник: Россия Сегодня
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Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС
Грузовой корабль Dragon компании SpaceX отстыковался от Международной космической станции (МКС) @Astro_Christina Twitter Источник: Россия Сегодня
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