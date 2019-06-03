Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС

3 июня 2019    
Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX отстыковался от Международной космической станции (МКС)

  • @Astro_Christina
  • Twitter

Источник: Россия Сегодня

Сейчас читают:

Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС
Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX отстыковался от Международной космической станции (МКС) @Astro_Christina Twitter Источник: Россия Сегодня


Тайная жизнь Годзиллы: мультфильм про домашних питомцев выиграл уикенд
Тайная жизнь Годзиллы: мультфильм про домашних питомцев выиграл уикенд

‘); if (1==2) { window.Ya.adfoxCode.createScroll({ ownerId: 264443, containerId: ‘adriver_banner_240’, params: { p1: ‘bzirr’, p2: ‘fulg’, puid12: ‘186114’, extid: make_custom_id_user() //pk: …


Кто покрывает незаконную торговлю в Севастополе?
Кто покрывает незаконную торговлю в Севастополе?

В Севастополе осудили сотрудника органов внутренних дел за «крышевание» незаконной торговли. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры. Он обвиняется в …



  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info