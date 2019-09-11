Группа Green Day выступит в 2020 году в Москве

21:39

Американская группа Green Day выступит 24 мая 2020 года в Москве, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу организатора гастролей SAV Entertainment.

© KC Alfred/ZUMAPRESS.com globallookpress.com

Музыканты приедут в Россию в поддержку нового альбома Father Of All.

С марта группа будет находиться в турне по Азии и Европе. Они представят не только новые песни, но и старые хиты.

Это будет первый визит Green Day в Россию с 2013 года.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало о концерте Большого джазового оркестра Петра Востокова в Москве в честь Дня города.

Источник: Россия Сегодня