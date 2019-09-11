Группа Green Day выступит в 2020 году в Москве

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Американская группа Green Day выступит 24 мая 2020 года в Москве, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу организатора гастролей SAV Entertainment.© KC Alfred/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Музыканты приедут в Россию в поддержку нового альбома Father Of All.
С марта группа будет находиться в турне по Азии и Европе. Они представят не только новые песни, но и старые хиты.
Это будет первый визит Green Day в Россию с 2013 года.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало о концерте Большого джазового оркестра Петра Востокова в Москве в честь Дня города.
Источник: Россия Сегодня