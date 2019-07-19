«Грязная» выдача: Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей за недостаточную фильтрацию своей поисковой выдачи от запрещённых материалов. Об угрозе санкции ведомство предупреждало ещё в конце июня, выделив корпорации время для устранения недоработок, однако этого сделано не было. Штраф, выписанный Google за нарушение закона «Об информации», — не первый: осенью 2018 года компания выплатила 500 тыс. рублей за отказ подключаться к государственной информационной системе.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) оштрафовала корпорацию Google на 700 тыс. рублей за несоблюдение закона о фильтрации поисковой выдачи. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Контрольным мероприятием зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи — более трети ссылок из единого реестра запрещённой информации сохраняются в поиске. В отношении Google назначена сумма штрафа в размере 700 тысяч рублей», — сообщили в Роскомнадзоре.

Отметим, что 700 тыс. рублей — это максимальная сумма штрафа для компаний за неисполнение закона «Об информации». Пресс-секретарь надзорного ведомства Вадим Ампелонский напомнил, что корпорация и раньше подвергалась штрафу за нарушение этого закона, после чего вносила коррективы в свою деятельность.

«Предыдущий штраф возымел своё действие — компания приступила к фильтрации запрещённого в РФ контента. Однако мы полагаем, что избирательное применение закона недопустимо, и будем добиваться неукоснительного стопроцентного исполнения», — приводит его слова ТАСС.

О том, что Google недостаточно фильтрует поисковую выдачу от запрещённых материалов 26 июня сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Грозит им штраф в 700 тыс. рублей. Думаю, до конца июля точно уже все формальные процедуры пройдут — составление протокола, приглашение представителя компании на протокол… Все формальные процедуры до конца июля будут завершены», — сказал он, отметив, что компания может устранить все недоработки за этот срок и тем самым избежать штрафа.

Позже, 1 июля, Жаров конкретизировал, что Google допускает около трети запрещённых материалов в своей выдаче.

«Сейчас речь идёт об очередном штрафе в отношении Google, поскольку фильтрация запрещённой информации в соответствии с законодательством России осуществляется ими в пределах 70%», — говорил он в эфире «Россия 24».

Тогда же он выразил надежду, что Google доведёт уровень фильтрации запрещённых материалов практически до 100% до того, как будет закончено административное производство «и не придётся их штрафовать».

Александр Жаров

© Александр Натрускин/РИА Новости

Отказ от подключения ко ФГИС

Напомним, согласно закону «Об информации», поисковые системы должны подключаться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), где есть реестр запрещённых ссылок, и не показывать их в своей выдаче.

Осенью 2018 года против Google был составлен протокол об административном правонарушении, так как корпорация не подключилась к системе. Представители Роскомнадзора и директор департамента компании по взаимодействию с органами государственной власти в регионе Европы, Ближнего Востока и стран Африки Дорон Арвни провели переговоры, по итогу которых сотрудники ведомства сообщили о готовности Google исполнять законодательство.

Однако позже Роскомнадзор констатировал, что корпорация так и не приступила к исполнению достигнутых соглашений.

«Необходимым условием для урегулирования ситуации было фактическое начало фильтрации поисковой выдачи Google по данному списку (из 120 тыс. ссылок. — RT). Тем не менее в настоящий момент фильтрации не происходит», — заявил Ампелонский.

11 ноября 2018 года компания была оштрафована на минимальную сумму, предусмотренную законом — 500 тыс. рублей. Корпорация штраф не оспорила и выплатила в полном объёме. Роскомнадзор предупредил, что если Google и впредь не будет соблюдать законодательство, то будет возбуждено ещё одно административное дело.

Позже, в декабре, Жаров дал интервью ТАСС, в котором предложил привязать штрафы к обороту компаний на территории России. По его словам, многомиллионные штрафы могут вынудить Google строго соблюдать российское законодательство.

«Если же речь идёт о локализации баз данных на территории Российской Федерации или фильтрации поисковой выдачи, то различные возрастающие штрафы, мне кажется, станут серьёзным стимулом для коммерческих компаний, работающих вне российской юрисдикции, чтобы соблюдать российское законодательство», — говорил он.

Спустя два месяца, в феврале, Роскомнадзор сообщил, что ведомству удалось наладить конструктивное сотрудничество с Google. Однако уже в апреле Жаров сообщил, что корпорация недостаточно фильтрует свою выдачу.

«На сегодняшний день компания осуществляет фильтрацию противоправного контента на уровне примерно 75%—80%. Уверен, что мы добьёмся 100% исполнения данного закона», — заявил он.