Губернатор Иркутской области сбежал от вопроса про деньги для подтопленцев

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко не стал отвечать на вопросы журналистов, касающихся отсутствия компенсации пострадавшим при наводнении, которые жили на разрушенной улице в городе Нижнеудинск. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам корреспондентов канала, жители улицы Набережной, сильнее всего пострадавшей в Нижнеудинске от потопа, до сих пор ждут комиссию по оценке ущерба, которая должна была посетить их 30 июня. На вопрос съемочной группы, знает ли губернатор о проблеме, Левченко ответил, что те оформляются, и ушел в сторону.

Чрезвычайная ситуация объявлена в шести районах Иркутской области, где из-за обильных дождей и подъема рек произошел паводок. Было затоплено более 6,7 тысячи жилых домов в десятках населенных пунктов. По последним данным, погибли 22 человека. в результате стихийного бедствия в регионе более 3,5 тысячи жилых домов оказалось невозможно восстановить и отремонтировать, и жить в них нельзя. Подтопленцев разместят во временном жилье и до октября выдадут новое.

По версии специалистов географического факультета Иркутского государственного университета, наводнение произошло из-за атмосферных аномалий и глобального изменения климата.

Источник: Лента.Ру