Губернатор оценил уровень организации матча сборной России по футболу в Нижнем Новгороде

12 июня 2019     16
Губернатор оценил уровень организации матча сборной России по футболу в Нижнем Новгороде

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил уровень организации матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Кипра, который состоялся в Нижнем Новгороде и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 1:0.

«Мы гордимся тем, что эта важная победа была одержана именно в Нижнем Новгороде, там, где сливаются Ока и Волга. Все видели, какая прекрасная атмосфера была на стадионе», — цитирует губернатора ТАСС.

По словам Никитина, во время матча Россия — Кипр на стадионе «Нижний Новгород» присутствовало более 42 тысяч зрителей, а ещё 10 тысяч человек поддерживали отечественных футболистов в фан-зоне на Нижневолжской набережной.

«Всё прошло в штатном режиме и на высоком уровне», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу минимально обыграла команду Кипра в квалификации Евро-2020.

Источник: Россия Сегодня

Сейчас читают:

Губернатор оценил уровень организации матча сборной России по футболу в Нижнем Новгороде
Губернатор оценил уровень организации матча сборной России по футболу в Нижнем Новгороде

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил уровень организации матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России …


Вести Севастополь 11.06
Вести Севастополь 11.06.2019 Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Национальная программа развития Севастополя должна быть подготовлена к первому сентября. – Новый асфальт, бордюры и тротуарная …


Россиянин узнал о продаже своей квартиры из газеты
Россиянин узнал о продаже своей квартиры из газеты

Пожилой житель Волгодонска Александр Алексеев оформил займ под залог жилья у частного лица и узнал о том, что его квартира …


Врачи выявили неожиданную пользу кофе
Врачи выявили неожиданную пользу кофе

Французские врачи обнаружили, что кофеин снимает симптомы редкого генетического расстройства. Информацию об этом распространил портал MedicalXpress во вторник, 11 июня. …


Переговоры между УЕФА и Крымским футбольным союзом пройду в Москве
Переговоры между УЕФА и Крымским футбольным союзом пройду в Москве

Переговоры между Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Крымским футбольным союзом (КФС) могут пройти в Москве в конце августа, сообщил президент …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты