Губернатор ЯНАО учредил премии для победителей и призеров школьных олимпиад

Ямальские школьники, ставшие победителями и призерами региональных и Всероссийских олимпиад, а также готовившие их учителя с 1 января 2020 года будут получать премию губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом говорится на сайте правительства региона.

По словам губернатора Дмитрия Артюхова, премию школьники могут вложить в высшее образование. «Учеба в сильном ВУЗе — важное условие успеха в будущем. А для наших учителей помощь в принципе не лишняя. Таких профессионалов нужно беречь и создавать им достойные условия для комфортной работы на Крайнем Севере», — прокомментировал свое решение глава региона.

Самая значительная премия будет вручаться победителям заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников — 300 тысяч рублей. Призеры заключительного этапа получат по 150 тысяч рублей. Педагоги-наставники получат аналогичное поощрение. Старшеклассникам, победившим на региональной олимпиаде, будут выплачены премии в размере 30 тысяч рублей. Призерам регионального этапа — по 15 тысяч рублей. Такой же размер премии предусмотрен и для их учителей-предметников.

«На Ямале совершенствуются условия для образования детей: строятся современные школы, создается цифровая образовательная среда, совершенствуются меры поддержки школьников, создаются равные возможности для образования детей как в городах, так и в поселках. Все это отвечает задачам национального проекта «Образование»», — отметил Дмитрий Артюхов.

Источник: Лента.Ру