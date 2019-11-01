19:39
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев как долго он готов заниматься своей работой.
РИА Новости
«У меня всё есть, но хочется работать ещё и ещё. А в спорте, в принципе, не может быть скучно, по-другому могут думать только люди, далёкие от спорта. И если получится делать свою работу и в 70 лет, буду только рад. У нас в последнее время призывают к долголетию, так что на пенсию мне ещё явно не скоро. Вон, посмотрите на актёра Александра Ширвиндта. Ему 85, а в какой он форме!», — рассказал Губерниев RT.
Ранее он признался, что не хочет снимать документальное кино.
Источник: Россия Сегодня
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Губерниев: если получится делать свою работу и в 70 лет, буду только рад
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