Губерниев: уберите лидеров в лыжах, и биатлон вам покажется не таким плохим

8 марта 2020     16
Губерниев: уберите лидеров в лыжах, и биатлон вам покажется не таким плохим

20:38

Известный комментатор Дмитрий Губерниев сравнил результаты российских лыжников и биатлонистов.

РИА Новости

«Ой, лыжники! Главный тренер сборной, гениально тренирующий наших спортсменов на зависть биатлонистам! Сравните результаты», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Он отметил, что лыжник Александр Большунов выиграл марафон в Норвегии, но после него лучшим из россиян стал Илья Семиков, занявший 14-е место. Кроме того, он обратил внимание, что у женщин Наталья Непряева стала пятой, но далее Алиса Жамбалова расположилась только на 23-й позиции.

«Уберите лидеров в лыжах, и биатлон вам покажется не таким плохим! В прошлом году, когда Большунов впервые выиграл марафон в Осло, наши заняли первые четыре места! Помолимся руководству ФЛГР!» — добавил Губерниев.

Ранее Большунов победил в зачёте КМ в дистанционных гонках.

Источник: Россия Сегодня

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