«Даллас» взял верх над «Каролиной» в НХЛ, Гурьянов забросил одну шайбу

12 февраля 2020     17
«Даллас» взял верх над «Каролиной» в НХЛ, Гурьянов забросил одну шайбу

08:53

«Даллас Старз» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Далласе и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «Старз» хет-трик оформил Джейми Бенн, а также отличился россиянин Денис Гурьянов. У гостей единственным голом отметился Себастьян Ахо.

Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников сделал результативную передачу.

Ранее сообщалось, что передачи Павла Бучневича и Артемия Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Виннипег Джетс» в НХЛ.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 12 февраля
Прогноз погоды в Севастополе и Крыму 12 февраля

В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 17-22 м/с, во второй половине дня юго-западный, 10-15 м/с. Температура воздуха …


Где в Севастополе отключат свет 12 февраля
Где в Севастополе отключат свет 12 февраля

В связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции, с 8 до 17 часов без электроэнергии останутся потребители на Симферопольском шоссе (ЧП …


Возле станции московского метро на снегу нашли двухмесячного ребенка
Возле станции московского метро на снегу нашли двухмесячного ребенка

В Дорогомиловском районе Москвы сотрудник метрополитена обнаружил на снегу младенца, на вид ребенку было 2-3 месяца. Об этом «Ленте.ру» сообщила …


СевГУ представит свой расчет на параде Победы в Севастополе
СевГУ представит свой расчет на параде Победы в Севастополе

В параде 9 мая 2020 года участие примут 64 человека, две знаменные группы и четыре офицера. Об этом сообщил врио …


«Даллас» взял верх над «Каролиной» в НХЛ, Гурьянов забросил одну шайбу
«Даллас» взял верх над «Каролиной» в НХЛ, Гурьянов забросил одну шайбу

08:53 «Даллас Старз» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Далласе и завершилась …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты