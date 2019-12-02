«Даллас» с Радуловым и Гурьяновым в составе проиграл «Миннесоте» в матче НХЛ

2 декабря 2019     17
«Даллас» с Радуловым и Гурьяновым в составе проиграл «Миннесоте» в матче НХЛ

02:17

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» потерпели поражение от «Миннесота Уайлд» со счётом 2:3.

@dallasstars Twitter

Основное и дополнительное время встречи завершились вничью, а победу коллективу из Миннеаполиса принесла результативная попытка форварда Микко Койву в серии послематчевых буллитов.

Российские форварды «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов провели на льду по 18 минут каждый, но результативными действиями не отметились.

Набрав 33 очка, хоккеисты «Старз» занимают шестую строчку турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. «Миннесота» с 28 баллами в активе идёт 12-й.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 38-е место в истории по количеству очков, набранных в регулярных чемпионатах НХЛ.

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