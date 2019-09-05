Дата нового боя, встреча с Сен-Пьером и мечты о бургере: о чём Нурмагомедов говорил с фанатами после отмены тренировки

В Абу-Даби в торговом центре Yas Mall состоялись открытые тренировки бойцов — участников турнира UFC 242. Хабиб Нурмагомедов отменил занятие и ответил на вопросы болельщиков. Чемпион в лёгком весе рассказал, что хочет съесть после второй защиты титула и когда хотел бы провести следующий бой, а также поделился мнением о возможной схватке с Жоржем Сен-Пьером. Его будущего соперника Дастина Порье освистали, а россиянин Ислам Махачев пообещал в будущем возглавить шоу в ОАЭ.

Уже через три дня Хабиб Нурмагомедов постарается одержать свою 28-ю победу в карьере и во второй раз защитить титул чемпиона UFC в лёгком весе. В настоящее время россиянин, как и его визави Дастин Порье, проходит мучительную процедуру сгонки веса, параллельно участвуя в запланированных мероприятиях по раскрутке схватки. Так, 4 сентября атлеты провели открытые тренировки на глазах сотен болельщиков, собравшихся в торговом центре Yas Mall.

В этот день перед огромной толпой выступили шестеро атлетов. Помимо Хабиба, появление которого ожидалось с особым нетерпением, на импровизированный помост вышел ещё один россиянин. Ислам Махачев появился на арене в компании главы American Kickboxing Academy (AKA) Хавьера Мендеса, по совместительству работающего с Нурмагомедовым. Атлет продемонстрировал свои ударные навыки, после чего ответил на несколько вопросов экс-бойца UFC Дэна Харди.

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Махачеву посчастливилось первым из российских спортсменов почувствовать огромную поддержку со стороны местных поклонников смешанных единоборств. Его здесь встречали как родного, а каждое его слово сопровождалось одобрительными возгласами публики. Ислам, как всегда, был предельно скромен и поблагодарил фанатов за поддержку, а также пообещал вернуться в ОАЭ.

«Много людей приехало сюда: из России, Объединённых Арабских Эмиратов — отовсюду. Спасибо вам за вашу поддержку. Однажды я выступлю в главном поединке на турнире в Абу-Даби», — пообещал Махачев.

Помимо Ислама, на помосте также появились боец наилегчайшего веса Джоанн Колдервуд и будущие оппоненты по второму главному бою шоу — легковесы Эдсон Барбоза и Пол Фелдер. После этого на арену вышел Дастин Порье. За несколько недель до схватки американец выражал уверенность, что у него много фанатов и в Абу-Даби, однако в ходе открытых тренировок это не было заметно. Большинство местных болельщиков очень холодно встретили временного чемпиона UFC, а многие ещё и освистали его.

Наибольшее негодование вызвали слова Порье, что он собирается переписать историю на турнире UFC 242. Он восхитился идеальным послужным списком Нурмагомедова, но отметил, что собственные поражения стали для него важными уроками и позволили сделать себя лучше. Он предположил, что непобедимость может сыграть с россиянином злую шутку, и пообещал покинуть ОАЭ с чемпионским поясом.

В плане движений Порье не показал ничего нового. Тренировочная сессия была полностью посвящена его сильной стороне: Дастин уверенно работал по лапам руками и не подключал ноги, что в бою с таким борцом, как Нурмагомедов, кажется вполне обоснованным шагом. Многоходовые комбинации сменялись спролами (защитный приём от прохода в ноги), без умелого выполнения которых невозможно рассчитывать на успех в сражении с Орлом.

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Безусловно, самым ожидаемым был выход Нурмагомедова. К моменту появления россиянина количество зрителей заметно возросло, а желающие понаблюдать за своим кумиром находились не только у самого помоста, но и на других этажах. Выход чемпиона ожидаемо сопровождался скандированием: «Хабиб! Хабиб!»

По россиянину было заметно, что в настоящий момент он находится не в лучшем физическом состоянии из-за проведения сгонки. Боец с трудом разулся, после чего даже немного пошатнулся, но быстро пришёл в себя. Первым делом Нурмагомедов решил разогреть толпу и спросил, который час, на что получил ответ: «Время Хабиба!» (Khabib Time — одна из знаменитых реплик спортсмена).

К удивлению всех собравшихся, открытая тренировка так и не состоялась. Орёл отменил занятие и использовал это время, чтобы побольше пообщаться с болельщиками. Таким образом, россиянин сделал изящный ход, которым убил сразу двух зайцев — избавил своих поклонников от ничем не примечательной рутины и предоставил им возможность задать вопрос своему любимому спортсмену.

«В каком раунде я хотел бы закончить бой с Порье? Это тяжёлый вопрос. Дастин — жёсткий соперник. У него большой опыт в UFC, но, когда я зайду в клетку, мой план — заставить его устать, а потом сдаться», — признался Хабиб.

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При этом он сказал, что не будет танцевать лезгинку в случае победы над американцем, а также отметил, что надеется провести ещё один поединок до конца 2019 года.

«Это есть в планах, но пока думать об этом тяжело. Через несколько дней у меня бой, сейчас я гоняю вес и сфокусирован на схватке. В воскресенье хотел бы съесть хороший стейк и бургер. И выпить сок», — сказал Нурмагомедов.

Чемпион также ответил на вопрос о своём возможном сражении с Жоржем Сен-Пьером. Ранее и россиянин, и канадец неоднократно заявляли о своём желании встретиться в октагоне, но против данной идеи категорично выступал президент UFC Дана Уайт.

«Я никогда не говорил об этом с UFC. И матчмейкеры никогда меня не спрашивали. Но я думаю, это была бы отличная битва. Он один из величайших бойцов. Но я не знаю. Он закончил карьеру. Если он захочет вернуться и подраться со мной, он должен будет спуститься в лёгкий дивизион. Я не хочу драться с ним в полусреднем весе. Если нет, то я продолжу двигаться и встречусь с другими соперниками», — заключил Нурмагомедов.

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Источник: Россия Сегодня