Два человека погибли при пожаре под Самарой

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В результате пожара в многоквартирном доме в городе Чапаевске Самарской области погибли два человека.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что пожар произошёл в двухэтажном доме на улице Котовского.

«На месте пожара обнаружены погибший мужчина и погибшая женщина», — указано в тексте.

На данный момент пожар ликвидирован, его площадь составляла 10 кв. м.

Ранее при пожаре на улице Дубининской в Москве пострадал один человек.

Источник: Россия Сегодня