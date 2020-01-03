Два человека погибли при пожаре под Самарой

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В результате пожара в многоквартирном доме в городе Чапаевске Самарской области погибли два человека.© 63.mchs.gov.ru
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что пожар произошёл в двухэтажном доме на улице Котовского.
«На месте пожара обнаружены погибший мужчина и погибшая женщина», — указано в тексте.
На данный момент пожар ликвидирован, его площадь составляла 10 кв. м.
Ранее при пожаре на улице Дубининской в Москве пострадал один человек.
Источник: Россия Сегодня