Две передачи Панарина и 44 сейва Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Сан-Хосе» в НХЛ

23 февраля 2020     12
Две передачи Панарина и 44 сейва Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Сан-Хосе» в НХЛ

07:14

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев дубль оформил Йеспер Фаст, и один раз отличился Мика Зибанеджад. У «Сэйбрз» две шайбы забросил Джо Торнтон. 

Российский форвард «Нью-Йорка» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами. Его партнёр по команде и соотечественник Игорь Шестёркин отразил 44 броска из 46.

Для «Рейнджерс» эта победа стала третьей подряд. «Шаркс» же проиграл третий раз кряду.

Ранее «Питтсбург Пингвинз» крупно проиграл «Баффало Сэйбрз», несмотря на дубль Евгения Малкина.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В Москве 23 февраля ожидается до +4 °С
В Москве 23 февраля ожидается до +4 °С

06:57 В Москве в воскресенье, 23 февраля, ожидается до +4 °С. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра. globallookpress.com Согласно прогнозам …


Две передачи Панарина и 44 сейва Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Сан-Хосе» в НХЛ
Две передачи Панарина и 44 сейва Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Сан-Хосе» в НХЛ

07:14 «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Нью-Йорке …


Мать Греты Тунберг рассказала о трудном детстве дочери
Мать Греты Тунберг рассказала о трудном детстве дочери

Шведская оперная певица Малена Эрнман написала книгу «Наш дом в огне: сцены семьи и планеты в кризисе», в которой рассказала …


Евросоюз призвал Израиль отказаться от строительства в Восточном Иерусалиме
Евросоюз призвал Израиль отказаться от строительства в Восточном Иерусалиме

Евросоюз призвал Израиль пересмотреть планы по строительству поселений на палестинских территориях, которые, по мнению европейской стороны, наносят ущерб ближневосточному урегулированию. …


Трамп выложил болливудское видео с собой в главной роли
Трамп выложил болливудское видео с собой в главной роли

Дональд Трамп ретвитнул видео, на котором его лицо подставили в фильм Болливуда «Бахубали: Рождение легенды». На кадрах Трамп продирается сквозь …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты