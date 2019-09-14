Двое пассажиров севшего на мель судна в Югре госпитализированы

14:19
Двое пассажиров судна «Метеор», которое село на мель на реке Оби в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа, госпитализированы для оказания медицинской помощи, сообщили в региональном правительстве.© РИА Новости
«Двое пострадавших будут госпитализированы на вертолёте в Няганскую окружную больницу для оказания дальнейшей медицинской помощи», — говорится в сообщении на странице правительства Югры в социальной сети «ВКонтакте».
Уточняется, что в результате происшествия пострадали три человека, один из которых находится в тяжёлом состоянии.
Ранее сообщалось, что «Метеор» сняли с мелководья и судно направилось в Ханты-Мансийск.
По данным МВД, на борту судна находятся более 100 пассажиров.
Источник: Россия Сегодня