Двоюродный брат Нурмагомедова прокомментировал возможный бой с Лобовым

17 октября 2019     15
Двоюродный брат Нурмагомедова прокомментировал возможный бой с Лобовым

12:16

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов заявил, что ему интереснее подписать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), нежели поединок с Артёмом Лобовым.

© khabib_nurmagomedov Instagram

«Точно не знаю, буду биться с ним или нет. Надеюсь, меня подпишет UFC. Для меня важнее это, чем драться с бойцом с отрицательным рекордом. А так было бы интересно его побить. Но Лобов проиграл больше 15 раз. Что мне даст встреча с ним? Скорее ему интереснее бой со мной», — заявил Умар Нурмагомедов на пресс-конференции.

Умар Нурмагомедов выступает в промоушене Fight Nights. На его счету 11 побед в 11 поединках на профессиональном уровне.

Ранее Нурмагомедов показал спарринг с двоюродным братом.

Источник: Россия Сегодня

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