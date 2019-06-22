Двух девочек отобрали у родителей-сатанистов

22 июня 2019     37
Двух девочек отобрали у родителей-сатанистов

Девочек, которых нашли в захламлённой квартире сатанистов, забрали у родителей. Об этом сообщает telegram-канал телеканала 360.

Московские полицейские передали медикам двух истощенных девочек, которых держали в антисанитарных условиях. Семи-восьмилетние дети не ходили ни в детский сад, ни в школу. Старшая девочка назвала свое имя только тогда, когда родители напомнили ей, как ее зовут.

Ранее жители Бабушкинского района Москвы пожаловались в полицию, когда их затопили соседи. Жители также указали, что безработная пара содержит детей в антисанитарных условиях и не выполняет элементарных родительских обязанностей. 

Полицейские нашли в квартире нерадивых родителей козлиные и лошадиные черепа, черные свечи, богохульный рисунок, сатанинские платки, груды мусора и тряпья, а также маленьких девочек.

Источник: Портал Информер

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