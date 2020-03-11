Девять человек пострадали в ДТП в Крыму

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Девять человек получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.РИА Новости
В ведомстве заявили, что на автодороге Джанкой — Симферополь произошло столкновение микроавтобуса Mersedes Sprinter и Daewoo Lanos.
«По уточнённой информации, в результате ДТП пострадало девять человек, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось о гибели четырёх человек в результате столкновения двух иномарок в Житомирской области Украины.
Источник: Россия Сегодня