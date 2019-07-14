Действующий чемпион НХЛ «Сент-Луис» продлил контракт с основным голкипером Биннингтоном

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз», являющийся действующим обладателем Кубка Стэнли, достиг договорённости о заключении нового контракта с основным голкипером Джорданом Биннингтоном.

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что соглашение между «Блюз» и 26-летним стражем ворот, для которого минувший сезон стал дебютным в сильнейшей хоккейной лиге планеты, рассчитано на два года, за которые Биннингтон заработает в общей сложности $8,8 млн.

В минувшем розыгрыше плей-офф НХЛ Биннингтон установил рекорд для голкиперов-новичков, одержав максимально возможные 16 побед в матчах на вылет. Он отражал более 91% бросков по своим воротам и пропускал в среднем 2,47 шайбы за игру.

Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» подписал контракт с первым номером драфта-2019, нападающим Джеком Хьюзом.