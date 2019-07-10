«Дела закрыты безосновательно»: могут ли украинцы рассчитывать на объективное расследование «майдана» при Зеленском

Многие уголовные дела, связанные с событиями так называемого евромайдана, были безосновательно закрыты по вине Сергея Кизя, недавно ставшего заместителем генпрокурора Украины Юрия Луценко. Об этом заявил глава департамента специальных расследований Генпрокуратуры страны Сергей Горбатюк. Украинские правоохранители неоднократно говорили о завершении расследования наиболее резонансных инцидентов «революции достоинства», в том числе расстрела «небесной сотни», но реальные результаты так и не были представлены. Эксперты отмечают, что достичь какого-либо прогресса в раскрытии преступлений того периода до сих пор не удалось. При этом аналитики допускают, что Владимир Зеленский, преследуя собственные политические цели, мог бы дать ход некоторым из этих дел.

Расследование дел, связанных с событиями так называемого евромайдана, в украинских регионах оказалось заблокировано по вине бывшего начальника организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственному бюро расследований (ГБР), Сергея Кизя. Об этом заявил в эфире украинского интернет-телеканала «Громадське» глава департамента специальных расследований Генпрокуратуры (ГПУ) Сергей Горбатюк.

«Фактически это расследование в областях на сегодняшний день не осуществляется. Большое количество уголовных производств закрыто, и закрыто безосновательно», — отметил Горбатюк, добавив, что работа не велась последние полгода, после того как на должность начальника департамента был назначен Кизь.

Следует отметить, что в начале июля Сергей Кизь получил повышение, став пятым заместителем генпрокурора Украины Юрия Луценко — на эту должность его рекомендовал Совет прокуроров.

Преступления без наказания



Напомним, что Сергей Горбатюк и ранее заявлял о намеренном затягивании расследования преступлений, совершённых в дни «революции достоинства». Так, в конце 2017 года он выступил с громкими обвинениями в адрес руководства страны.

«Я обвиняю (в затягивании расследования. — RT) руководителей правоохранительных органов и руководство государства. (Виновны. — RT) генеральный прокурор Луценко, министр внутренних дел Аваков, глава СБУ Грицак и, соответственно, руководитель государства, который отвечает за это», — цитировал Горбатюка УНИАН.

Тем не менее через год на брифинге в Киеве глава департамента спецрасследований ГПУ доложил о раскрытии большинства «преступлений», совершённых «против майдана» в 2013—2014 годах.

«На сегодняшний день из тех 4,7 тыс. преступлений большая часть раскрыта, то есть установлены обстоятельства совершения этих преступлений», — заявил Горбатюк.

При этом под стражей по такого рода делам на тот момент находились только 13 человек.

Пожар в Доме профсоюзов, Одесса, 2 мая 2014 года

Reuters

© Yevgeny Volokin

«Их могло быть намного больше, но происходят неоднократные случаи изменения меры пресечения, даже лицам, которые подозревались в совершении трёх убийств и 33 покушений на убийство», — заявил он.

Так, среди лиц, которым была назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, числится Сергей Ходияк, подозреваемый в расстреле противников майдана в Одессе 2 мая 2014 года. В 2015-м против него было возбуждено уголовное дело, однако в СИЗО он отправлен не был и по сей день продолжает вести активную общественно-политическую деятельность, возглавляя организацию «Национальное сопротивление». При этом рассмотрение уголовного дела постоянно откладывается.

Политологи отмечают, что этот случай далеко не единственный: сторонники «евромайдана» часто уходят от ответственности за совершённые преступления, в то время как их бывшие противники могут годами томиться в тюрьмах.

Остаются невыясненными и обстоятельства одного из наиболее резонансных эпизодов «майдана» — расстрела так называемой небесной сотни.

Напомним: с 18 по 20 февраля 2014 года от пуль, выпущенных неизвестными снайперами, погибли 104 участника протестов, которых впоследствии назвали героями «небесной сотни». При этом жертвы были и среди разгонявших майдан правоохранителей.

Именно этот инцидент стал катализатором государственного переворота на Украине, уверены эксперты.

Пытаясь остановить неконтролируемое развитие ситуации, Янукович 21 февраля подписал соглашение об урегулировании кризиса с лидерами протестующих при посредничестве глав МИД ФРГ и Польши, а также руководителя департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье. Однако к тому моменту ситуация окончательно вышла из-под контроля, и через считаные дни в стране произошла смена власти.

«Следствие не завершено»

Как отметила в интервью RT политолог Анна Арямова, версия лидеров «евромайдана» о причастности Виктора Януковича к расстрелам протестующих и сотрудников «Беркута» не выдерживает никакой критики.

«Янукович соблюдал тогда все договорённости, заключённые с протестующими, для него не имело смысла устраивать такую провокацию, потому что последствия были слишком очевидны. За преступлениями стоят те, кто затем пришёл к власти. По большому счёту, даже если Порошенко лично не имел отношения к этой трагедии, он должен был отвечать за эти события, потому что именно он возглавил потом государство, возникшее на пепелище «майдана», — считает эксперт.

Бывший президент Украины Виктор Янукович (справа) в Ростовском областном суде

© Сергей Пивоваров / РИА Новости

Но для новой политической элиты, занявшей высшие государственные посты на волне тех событий, было выгодно и далее поддерживать легенду о причастности Януковича к расстрелам протестующих, невзирая на отсутствие доказательств, считают эксперты. Расследование, которое длится уже шестой год, до сих пор так и не приблизилось к финалу.

В октябре 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что досудебное расследование дела о расстреле протестующих завершено и будет передано в суд.

«Это то, чего ждало общество все эти годы. Это то, что при назначении в парламенте мне поставили как задание №1. Сейчас могу доложить: следователи и прокуроры выполнили свою огромную, гигантскую работу», — заявил он.

В качестве обвиняемых выступили экс-президент Виктор Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко и бывший глава СБУ Александр Якименко, а также ряд других должностных лиц.

Однако судебный процесс так и не был начат. Ещё раз о завершении расследования Луценко сказал уже в феврале текущего года, подчеркнув, что подозреваемыми по делу числятся порядка 160 человек, включая Виктора Януковича.

Но вскоре Сергей Горбатюк эти сведения опроверг.

«Следствие не завершено», — сказал он.

Сейчас продолжается судебный процесс над пятью бывшими сотрудниками спецподразделения МВД Украины «Беркут» — Сергеем Тамтурой, Александром Маринченко, Олегом Янишевским, Сергеем Зинченко и Павлом Аброськиным. Их обвиняют в убийстве 48 человек на «евромайдане».

При этом суд отказывается допросить ключевых свидетелей — граждан Грузии Кобу Нергадзе, Александра Ревазишвили, Георгия Бежиташвили и Цезари Баджаладзе, которые были участниками тех событий.

Бывшие бойцы спецподразделения МВД «Беркут», обвиняемые в расстрелах на «майдане» в феврале 2014 года, во время заседания в Святошинском районном суде Киева

РИА Новости

Впервые о «грузинском следе» в расстреле на «майдане» заговорили уже в апреле 2014 года, когда отставной грузинский генерал Тристан Цителашвили сообщил о причастности к провокации четырёх бывших сотрудников Михаила Саакашвили.

«Там были четыре грузина. Нам известны их фамилии и имена, мы знаем, где они работали в силовых структурах во время Саакашвили», — заявил он.

Впоследствии разыскать этих людей и поговорить с ними удалось итальянскому журналисту Джану Микалессину, их рассказ вошёл в документальный фильм. Они сообщили, что приказ стрелять отдавал бывший военный советник Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили, а оружие и боеприпасы доставили украинский нардеп Сергей Пашинский и активист «евромайдана» Владимир Парасюк.

«Вероятность невелика»

Несмотря на все усилия властей, многие украинцы официальную версию развития событий считают неправдоподобной, отмечают аналитики.

«Да, какая-то часть общества верит тому, что говорит Киев: якобы виновники трагедии — Виктор Янукович и его окружение. Другие же сомневаются во всех гипотезах. Но есть и те, кто уверен в том, что в 2014 году провокации организовали такие люди, как Парубий и Пашинский», — пояснил в интервью RT директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По мнению Анны Арямовой, рассчитывать на относительно объективное расследование расстрела «небесной сотни» и множества других преступлений, совершённых во время «революции достоинства», можно будет по мере того, как украинцы начнут трезво оценивать последствия переворота 2014 года.

«Когда украинцы выходили на «майдан», в обществе была объективная усталость, граничащая с крайней антипатией к властям. Но спустя годы приходит понимание, что «евромайдан» всё-таки был ошибкой. Не исключаю, что вскоре люди поймут, как этот переворот был осуществлён на самом деле», — говорит Арямова.

При этом политологи констатируют: провести объективное расследование невозможно, пока непосредственные участники тех событий находятся у власти. Эксперты не исключают, что ситуация изменится при Зеленском.

«Вероятность этого невелика. Скорее всего, Зеленский и его команда не станут раскручивать эту историю. Однако если они захотят всерьёз бичевать предыдущий режим Петра Порошенко, могут быть названы реальные заказчики расстрелов 2014 года», — считает Арямова.

Похожей точки зрения придерживается Михаил Погребинский. По его словам, теоретически Зеленский может обернуть в свою пользу расследование расстрела «небесной сотни» и других резонансных преступлений того периода, но для этого ему нужно получить реальную власть и проявить политическую волю.

«Это станет возможным, если партия Зеленского обретёт контроль над парламентом и сможет назначить лояльных ему министров, включая глав силовых ведомств. Правда, пока украинский президент не производит впечатления политика, способного на такие шаги», — подытожил Погребинский.