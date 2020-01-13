11:11
Делегация правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем прибыла в Москву для переговоров с маршалом Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром.
Источник: Россия Сегодня
11:11
Делегация правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем прибыла в Москву для переговоров с маршалом Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром.
Источник: Россия Сегодня
|
Делегация ПНС Ливии прибыла в Москву
11:11 Делегация правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем прибыла в Москву для переговоров с маршалом Ливийской …
|
Как в Севастополе контролируют бюджетные деньги за семь миллионов
Эпопея с покупкой правительством Севастополя здания по адресу: ул. Шварца, 26./ пл. Пирогова. 3, подходит к концу. Уже не запрещенные телеграм-каналы, …
|
Директор московской школы задержана по подозрению в подготовке убийства жены депутата
По уголовному делу о покушении на убийство жены депутата муниципального собрания Академического района Москвы Михаила Хананашвили задержаны три человека. Об этом «Московскому …
|
Севастополь получит дополнительно 6 млдр рублей
Врио губернатора Михаил Развожаев сегодня на аппаратном заседании правительства города подвел итоги ялтинского совещания по ФЦП, прошедшего в пятницу под …
|
Статистика подтверждает несоответствие уровня цен и доходов в Крыму
На совещании, посвященном социально-экономическому развитию Республики Крым и Севастополя, состоявшемся в Ялте, Владимир Путин одной из ключевых задач назвал нормализацию …