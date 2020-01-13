Делегация ПНС Ливии прибыла в Москву

Делегация правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем прибыла в Москву для переговоров с маршалом Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром.

Делегация ПНС Ливии прибыла в Москву 11:11 Делегация правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем прибыла в Москву для переговоров с маршалом Ливийской …



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