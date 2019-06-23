«Делегирование грехов»: в Атлантическом совете ищут новые способы борьбы с «дезинформацией»

В Атлантическом совете озаботились поиском новых методов борьбы с «дезинформацией». В докладе, с которым ознакомился RT, отмечается, что технологии и методы распространения недостоверных данных постоянно развиваются и адаптируются к противодействию. Главным источником «угрозы» авторы называют РФ. При этом подчёркивается, что на «иностранцев и ботов» американские гарантии свободы слова распространяются не в полной мере. Российские эксперты указывают, что подобная борьба с «дезинформацией» скорее напоминает политическую цензуру. Кроме того, аналитики считают, что американцы «перекладывают собственные грехи» на другие страны.

Специалисты Атлантического совета ищут новые способы борьбы с дезинформацией. В докладе американского исследовательского центра, с текстом которого ознакомился RT, отмечается, что необходимо быстро развивать политические ответные меры. Аналитики обосновывают это тем, что угроза видоизменялась и развивалась по мере того, как страны и негосударственные субъекты использовали новые технологии и новые методы, а также адаптировались к оказываемому им противодействию.

В качестве одного из главных источников угрозы в очередной раз указывается Россия.

«Россия под руководством Владимира Путина была, пожалуй, первой крупной державой, начавшей в век цифровых технологий применять методы полномасштабной и спонсируемой государством дезинформации — намеренного распространения недостоверной информации, составленной в целях оказания влияния на то или иное общество», — подчёркивается в документе.

В Москве не раз опровергали подобные обвинения Запада. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчёркивала, что в ЕС и США так и не смогли предоставить факты пропагандистской деятельности российских СМИ. Она также отметила, что российские дипломаты не раз обращались к американским и европейским коллегам с запросами, на которые не было получено ответов.

«Они просто обвиняют, не предоставляя никаких доказательств или подтверждающих материалов», — сказала Захарова.

В целях борьбы с дезинформацией в Атлантическом совете предлагают назначить ведомство и официальное лицо, которые будут ответственны за политику и операции по борьбе с дезинформацией. Кроме того, правительству США рекомендуют создать межведомственное объединение для противодействия угрозе по примеру Национального антитеррористического центра, который был открыт после терактов в Соединённых Штатах в 2001 году.

Кроме того, в документе отмечается необходимость организовать на международном уровне «контрдезинформационную коалицию», к которой должны присоединиться США, ЕС, другие европейские правительства и, возможно, государства G7, а также социальные сети, IT-компании и некоммерческие организации. Аналитики также советуют разработать систему раннего оповещения, чтобы информировать общество, союзные правительства и соцсети об угрожающих национальной безопасности кампаниях по распространению дезинформации.

В Атлантическом совете утверждают, что правительству США нужно продолжить вводить санкции против иностранных государств, контролируемых или направляемых государством — распространителем дезинформации, а также их спонсоров. По мнению авторов доклада, Вашингтон должен и дальше делиться со своими союзниками данными о российских методах дезинформации и её финансировании, а также о связанных с этим людях и организациях.

Как отмечал ранее в комментарии RT директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, заявления о «российской дезинформации» — это часть агрессивной политики Вашингтона и Брюсселя по предотвращению возможности распространения альтернативной информации «везде, где мнение России расходится с точкой зрения США и ЕС».

«Перекладывают ответственность на другие страны»

В то же время в тексте документа указывается, что следует охватить проблему целиком, а не акцентировать усилия только на конкретном субъекте, в качестве примера которого приводят Россию. В частности, отмечается, что такие государства, как Иран, КНДР и Китай, «учатся на опыте применения российской тактики», чтобы якобы проводить кампании по дезинформации, «направленные на усиление существующих социальных разногласий и дальнейшую поляризацию демократических обществ».

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что США таким образом хотят переложить ответственность на другие страны.

«Называется эта спецоперация «Отвлечение на негодный объект». Всё, чем занимаются на самом деле США, перекладывается на Россию, Китай и другие страны, которые выступают оппонентами государств атлантической солидарности. В данном случае они действуют единым фронтом и все свои грехи автоматом перекладывают на их оппонентов», — сказал Мухин в беседе с RT.

Кроме того, эксперт считает, что данный доклад представляет собой «диверсию» в отношении общественного мнения.

«К этому докладу нужно относиться тоже как к информационному оружию по делегированию грехов, которыми страдают западные страны, с целью деморализации. Цель их проста: заставить Россию оправдываться… Это диверсия по отношению к общественному мнению в мировом масштабе», — добавил Мухин.

Его мнение разделяет директор Центра европейской информации доцент МГИМО Николай Топорнин. В разговоре с RT он отметил, что Вашингтон выделяет немалые средства на работу с журналистами в разных странах, чтобы продвигать свою точку зрения.

«Нельзя недооценивать возможности американских средств массовой информации, которые имеют влияние и на Европу, и на Азию. Совсем недавно появился отчёт Еврокомиссии о том, что якобы во время прошедших выборов в Европарламент они заметили некую дезинформацию со стороны российских СМИ. Это, на мой взгляд, сила инерции и оправдание того, на что были выделены средства», — пояснил Топорнин в беседе с RT.

Соединённые Штаты неоднократно предоставляли гранты на обучение журналистов и «поддержку демократии» в разных странах. Так, в 2018 году Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало грант общей стоимостью $5 млн на повышение «медийной грамотности» населения Македонии и подготовку сотрудников СМИ.

А в преддверии президентских и парламентских выборов на Украине посольство США в Киеве заявило о намерении оплатить проекты, ориентированные на украинских журналистов и призванные, в частности, научить их «освещать работу» избирательных комиссий, «сообщать о нарушениях» и «устраивать дебаты».

Кроме того, в мае стало известно, что Госдеп США планирует потратить по меньшей мере $900 тыс. «на укрепление демократических процессов» в ходе местных выборов на Украине в 2020 году.

«Политическая цензура»

Документ Атлантического совета является второй частью доклада, который был опубликован в феврале 2018 года и также посвящён методам борьбы с дезинформацией.

В предыдущей части рекомендации касались государственных мер по борьбе с дезинформацией, выявления и маркировки «материалов СМИ, открыто занимающихся зарубежной пропагандой (например, RT и Sputnik)».

В частности, предлагалось на основании выводов сторонних экспертов по проверке фактов понижать в статусе или скрывать контент, признанный пропагандистским, подозрительным или неверно маркированным.

В нынешнем докладе авторы констатируют, что материалы RT и Sputnik якобы по-прежнему находятся в верхних строках поиска по новостным запросам на различные темы.

Впрочем в Атлантическом совете не рекомендуют Google и другим сервисам скрывать или удалять этот контент.

«Вместо этого социальным сетям надлежит применять алгоритмы для обеспечения контенту независимых СМИ более высокого приоритета, чем выявленной пропаганде, которую не следует считать актуальной или авторитетной информацией», — подчёркивается в документе американского аналитического центра.

При этом аналитики Атлантического совета отмечают, что в основе принципов борьбы с дезинформацией лежит «приверженность свободе выражения мнений».

Однако стоит напомнить, что предложение изменить алгоритм новостей звучит уже не в первый раз. В ноябре 2017 года Эрик Шмидт, председатель совета директоров холдинга Alphabet, в который входит Google, заявил, что ведётся работа над тем, чтобы понизить RT и Sputnik в новостной выдаче Google.News. А в феврале 2018 года сотрудники американского Совета по международным отношениям Роберт Д. Блэквилл и Филип Х. Гордон предложили принять закон, требующий от соцсетей и поисковиков переработки алгоритма, чтобы RT и Sputnik не занимали заметных позиций в новостных лентах.

«Теперь нас хотят запретить в лентах новостей. Во имя свободы слова, разумеется», — ответила на это главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Президент России Владимир Путин

Reuters

© Sputnik/Alexey Nikolsky/Kremlin

Президент России Владимир Путин ранее также заявлял, что составление различного рода списков, советов, которые должны принимать решения, какие средства информации хорошие, а какие плохие, ничего общего не имеет с демократией.

При этом глава государства подчеркнул, что в интернете также нельзя действовать путём запретов и нужно дать пользователям возможность самим выбирать, где правдивая информация, а где ложная.

В докладе Атлантического совета объяснили это тем, что на иностранных граждан гарантии свободы слова распространяются не в полной мере.

«Свобода выражения мнений и гарантии первой поправки Конституции США (гарантирующей, в том числе, свободу слова и печати. — RT) не лишают свободные общества выбора. Законодательство США запрещает в широком понимании участие иностранных субъектов в американских выборах и тщательно регулирует коммерческую рекламу, — указывается в документе. — В целом иностранцам, особенно за пределами США, не предоставляется полноценная защита в рамках первой поправки. Автоматизированные учётные записи в социальных сетях (например, боты) также не обязательно подпадают под действие первой поправки».

У Европы, по мнению аналитиков Атлантического совета, ещё больше средств «для обеспечения определённой степени объективности и беспристрастности СМИ», в том числе правовых и регулятивных. Более того, в некоторых странах существуют полномочия по запрещению «определённых видов разжигающей ненависть риторики», подчёркивается в докладе.

Глава Института новейших государств Алексей Мартынов считает, что всё это очень напоминает политическую цензуру — вопреки утверждениям авторов документа.