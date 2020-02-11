Дело бывшей жены Цеповяза вернут в прокуратуру

Ранее Наталью Стришнюю задержали вместе с братом по обвинению в вымогательстве 70 млн рублей.

После этого представители потерпевшего подали апелляционную жалобу на возврат дела.

В ноябре Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону постановил вернуть дело прокурору в связи с нарушениями при составлении обвинительного заключения.

«Постановление Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — заявил судья.

Об этом сообщает РИА Новости .

Ростовский областной суд подтвердил решение районного суда о возвращении в прокуратуру дела в отношении бывшей супруги Вячеслава Цеповяза, осуждённого за массовое убийство, Натальи Стришней и её брата, обвиняемых в вымогательстве.

В «Нафтогазе» пожаловались на задержку премии за сделку с Россией Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко пожаловался на то, что до сих пор не получил причитающуюся ему премию за победу …



В Крыму построят оптово-логистический центр Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что уже есть инвесторы, которые готовы построить оптово-логистический центр на полуострове.Предполагается, что он будет …



Глава Крыма заявил о работе «в новой системе координат» На своей личной странице в фейсбук глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о решении в два раза сократить сроки предоставления информации …



Началась разработка концепции реставрации крепости Чембало в Балаклаве Редкие украшения, керамику и пластины корпусных доспехов найденных при раскопках в крепости Чембало в Балаклаве нашей съёмочной группе показали сотрудники …

