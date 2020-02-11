Дело бывшей жены Цеповяза вернут в прокуратуру

11 февраля 2020     15
Дело бывшей жены Цеповяза вернут в прокуратуру

20:30

Ростовский областной суд подтвердил решение районного суда о возвращении в прокуратуру дела в отношении бывшей супруги Вячеслава Цеповяза, осуждённого за массовое убийство, Натальи Стришней и её брата, обвиняемых в вымогательстве.

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановление Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — заявил судья.

В ноябре Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону постановил вернуть дело прокурору в связи с нарушениями при составлении обвинительного заключения.

После этого представители потерпевшего подали апелляционную жалобу на возврат дела.

Ранее Наталью Стришнюю задержали вместе с братом по обвинению в вымогательстве 70 млн рублей.

Источник: Россия Сегодня

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