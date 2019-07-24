Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков

24 июля 2019     6
Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что уже достигнуты договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков. Об этом информирует «Громадське».

  • РИА Новости

Соответствующее заявление украинский омбудсмен сделала в городе Счастье в Донбассе во время передачи Киеву заключённых из самопровозглашённой Луганской народной республики.

«Уже достигнуты договорённости, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву», — сказала Денисова.

По её словам, в настоящее время оформляются «последние документы». Она заявила, что «думает, что скоро будет встречать моряков на родине».

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что тема судьбы украинских моряков была ключевой в ходе телефонных переговоров украинского лидера с российским президентом Владимиром Путиным. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев не ведут переговоры по обмену украинских моряков.

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как нарушили границу России.

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Источник: Россия Сегодня

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