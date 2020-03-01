Депздрав прокомментировал сообщения о первом заражении коронавирусом в Москве

В инфекционной больнице №1 Москвы находится пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию. В настоящий момент он проходит комплекс диагностических мероприятий. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом столичного департамента здравоохранения.

«До получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен», — говорится в сообщении оперативного штаба.

В ведомстве также отметили, что на протяжении последних нескольких месяцев подозрение на коронавирус уже отмечалось у нескольких человек. Однако ни у кого из предыдущих столичных пациентов диагноз не подтвердился.

Ранее 1 марта Telegram-канал Baza сообщил, что Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии. Первоначально диагноз поставили в столичной инфекционной больнице №1. Теперь анализы направлены в новосибирский центр «Вектор», где вынесут окончательное решение.

Ранее сообщалось, что коронавирус нашли у четырех россиян: троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess и еще одного человека, который «привез» вирус из Ирана в Азербайджан.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более 87,4 тысячи человек, большинство из них находятся в Китае. Около 2,9 тысячи заболевших умерли, 42,6 тысячи — вылечились.

Источник: Лента.Ру