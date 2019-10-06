Депутата Госдумы допросили в аэропорту Нью-Йорка

6 октября 2019     8
Депутата Госдумы допросили в аэропорту Нью-Йорка

01:58

RT

Сотрудник ФБР допросил в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую в США с целью принять участие в форуме «Диалог Форт-Росс», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла России в США Анатолия Антонова.

Reuters © Eduardo Munoz

Отмечается, что допрос продлился час.

«Более того, ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке и продолжить это общение», — цитирует РИА Новости заявление Анатолия Антонова.

Уточняется, что в связи с произошедшим российское посольство направило в Госдепартамент США ноту протеста.

«Мы считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными», — добавил российский посол.

Ранее стало известно, что поездка российских дипломатов на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс» сорвалась из-за ситуации с невыдачей представителям МИД виз США.

Источник: Россия Сегодня

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