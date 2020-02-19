Депутат Госдумы поведала об исчезновении в России нищих пенсионеров

19 февраля 2020     19
Депутат Госдумы поведала об исчезновении в России нищих пенсионеров

В России в настоящее время не осталось нищих пенсионеров. Об исчезновении этой категории граждан поведала депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Бессараб в интервью телеканалу «Царьград» в среду, 19 февраля.

«Как получатели социальной пенсии, так и получатели страховой пенсии по старости — они выбрались вот из этой нищеты», — сказала парламентарий.

Она отметила, что к ней на прием приходили граждане, довольные пенсионной реформой.

49-летняя Светлана Бессараб — член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

14 февраля сообщалось о недовольстве мужчин пенсионной реформой. Согласно исследованию Superjob, 41 процент мужского населения считает ее дискриминационной. В целом о дискриминационном характере реформы говорит треть россиян (34 процента).

Пенсионная реформа в России стартовала в январе прошлого года. Так, к 2028 году возраст выхода на пенсию поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

Источник: Лента.Ру

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