Депутат Рады высказалась о саммите в нормандском формате

03:58

Депутат Верховной рады Ирина Верещук заявила, что если встреча в нормандском формате состоится, то она будет очень сложной для президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом она сообщили в эфире программы «Большое интервью» на телеканале «112 Украина».

«В 2016-м году в последний раз встречались, и это было абсолютно безрезультатно. Встреча ради встречи — ничего с того времени не изменилось», — сказала она.

По её словам, Зеленскому будет очень сложно во время переговоров в рамках «нормандской четвёрки», потому что «там у него друзей не будет».

«Я полагаюсь в данном случае на мысль, которую высказал Леонид Кучма… когда он сказал, что «нормандский формат» и участие в нём Владимира Зеленского будет для него очень сложным, если не сказать сверхсложным испытанием. Потому что там у него друзей не будет», — добавила депутат.

Ранее посол Франции в Москве Сильви Берманн заявила, что встреча президентов стран — участников нормандского формата возможна лишь после заседания Генассамблеи ООН.

‘; result += ‘‘ + data[i].title + ‘‘; result += ”; } result += ”; document.getElementById(“mediametrics”).innerHTML=result; } (function() { var script = document.createElement(‘script’); script.src = ‘https://mediametrics.ru/partner/inject/online.jsonp.ru.js’; document.getElementsByTagName(“body”)[0].appendChild(script); }());

<!-- -->

Загрузка…

Источник: Россия Сегодня