Депутат турецкого парламента заявил о планах укреплять деловые связи с Россией

08:17

Депутат парламента Турции от Республиканской народной партии (CHP) Атилла Сертель в беседе с «ПолитЭкспертом» рассказал о намерении посетить Крым с делегацией и укреплять деловые контакты с Россией.

По его словам, в настоящее время вопрос поездки в Крым обсуждается на уровне Республиканской народной партии. Получив согласие коллег, Атилла Сертель планирует сформировать делегацию и получить разрешение на посещение полуострова.

«Неправильно судить на расстоянии. Сначала мы должны сами всё увидеть и узнать. Поэтому я принял приглашение и постараюсь создать делегацию. На месте мы планируем выявить все проблемные вопросы, а затем будем способствовать их решению для укрепления отношений с Россией. Конечно же, мы поделимся своими наблюдениями с другими деятелями в Турции и постараемся установить контакт с уполномоченными должностными лицами по вопросу Крыма», — заявил депутат.

Он отметил, что Турция хочет дружить со своими соседями и поддерживать с ними деловые отношения.

Источник: Россия Сегодня