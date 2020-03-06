Десятилетний ребенок за рулем спорткара помахал преследователю рукой и уехал

6 марта 2020     23
Десятилетний ребенок за рулем спорткара помахал преследователю рукой и уехал

В сети появилось видео, на котором ребенок рулит спортивным автомобилем по улицам Владивостока. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На кадрах видно, как по дороге двигается спортивный седан Subaru WRX S4 без номеров. Когда снимавший ролик водитель поравнялся со спорткаром, увидел за рулем мальчика примерно 10 лет.

Автор видео показал ребенку большой палец, ребенок помахал преследователю рукой в ответ и, увеличив скорость, уехал.

В сентябре 2019 года в интернете появилось видео, на котором видно, как ребенок управляет автомобилем. Предположительно, он едет по трассе М4 «Дон». В это время мужчина, ведущий съемку, говорит: «Вот что значит, когда папа есть, папа выпил, а есть еще сын, который может ездить». Мужчина также предупреждает ребенка, чтобы тот не набирал слишком высокую скорость. На вид мальчику на записи не более 12 лет.

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Источник: Лента.Ру

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