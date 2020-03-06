«Десятилетним ребенком» за рулем спорткара оказался 18-летний водитель

6 марта 2020     8
«Десятилетним ребенком» за рулем спорткара оказался 18-летний водитель

«Десятилетним ребенком» за рулем безномерного спортивного седана Subaru WRX S4, который помахал преследователю рукой и поехал дальше, оказался 18-летний водитель. Об этом сообщается в Telegram-канале LIFE SHOT.

На опубликованном фото прав стоит дата выдачи — 28 октября 2019 года. Дата рождения владельца прав — 25 октября 2001 года.

Фото: Telegram-канал LIFE SHOT

«Постоянно сталкиваюсь [с тем], что меня за ребенка считают. Но меня это уже не расстраивает, наоборот, с позитивом отношусь. Смеюсь уже над этим. Конечно, незнакомые говорят, да какой тебе 18 лет, тебе от силы лет 15. Показываю права и паспорт, все всегда очень удивляются. Сейчас учусь заочно и работаю», — рассказал водитель.

Ранее в сети появилось видео, на котором похожий на ребенка человек рулит спортивным автомобилем по улицам Владивостока. На кадрах видно, как по дороге двигается спорткар без номеров. Когда снимавший ролик водитель поравнялся со спорткаром, увидел за рулем мальчика примерно 10 лет.

Источник: Лента.Ру

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