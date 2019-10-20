Джонсон попросил ЕС отложить брексит до 31 января 2020 года

20 октября 2019     10
Джонсон попросил ЕС отложить брексит до 31 января 2020 года

01:30

RT

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в письме к главе Евросовета Дональду Туску попросил ЕС отложить брексит до 31 января 2020 года. Британский премьер также выразил мнение, что отсрочка брексита нанесёт ущерб интересам Евросоюза и Великобритании.

Борис Джонсон в парламенте AFP © PRU

«Пишу, чтобы уведомить Евросовет о том, что Британия запрашивает дальнейший перенос сроков Brexit… Соединённое Королевство предлагает продлить этот период до 23.00 31 января 2020 года. Если стороны смогут ратифицировать соглашение до этой даты, то срок переноса Brexit завершится раньше», — приводит РИА Новости письмо Джонсона.

Премьер Великобритании считает, что отсрочка брексита негативно повлияет на отношения между Великобританией и Евросоюзом. 

Ранее Туск сообщил, что получил от Джонсона письмо с просьбой об отсрочке брексита. По словам главы Евросовета, он начнёт консультации с лидерами стран ЕС по поводу возможной реакции на запрос.

19 октября британские парламентарии проголосовали за поправку, обязывающую Джонсона запросить новую отсрочку выхода Британии из Евросоюза.

В ЕС призвали Лондон проинформировать альянс о дальнейших действиях по брекситу.

Источник: Россия Сегодня

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