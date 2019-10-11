Дзюба рассказал, в чём заключается сила сборной России по футболу

11 октября 2019     20
Дзюба рассказал, в чём заключается сила сборной России по футболу

01:38

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал игру команды в матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года с Шотландией, в котором подопечные Станислава Черчесова одержали разгромную победу со счётом 4:0.

@teamrussia Twitter

«Первый тайм мы провели не совсем качественно — не выполнили установку, должны были играть низом, есть исполнители, которые должны были вскрывать фланги. А вместо этого удлиняли передачи, а нам не хватало движения. Наша сила в единстве, мы должны переключать скорости. У нас нет тех качеств, чтобы вскрывать из-за класса», — цитирует форварда «Чемпионат».

По словам Дзюбы, уверенность в собственных силах российские футболисты почувствовали после первого забитого мяча.

«4:0 — это очень уверенно, а «Лужники» — олицетворение нашей сборной. Тут играть огромное удовольствие — отличное поле, болельщики, спасибо всем за организацию этой игры», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Шотландию в квалификации Евро-2020.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Россияне захотели линчевать убийцу девятилетней девочки
Россияне захотели линчевать убийцу девятилетней девочки

Жители Саратова собрались на стихийный митинг, требуя выдать им убийцу местной девятилетней девочки. Об этом сообщает Baza. Граждане собрались возле …


Дзюба рассказал, в чём заключается сила сборной России по футболу
Дзюба рассказал, в чём заключается сила сборной России по футболу

01:38 Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал игру команды в матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года с …


Зеленский счел странным отсутствие авиасообщения с Россией
Зеленский счел странным отсутствие авиасообщения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал странным тот факт, что между его страной и Россией курсируют поезда, а прямое авиасообщение отсутствует. …


Сборная России забила четыре безответных мяча Шотландии в отборе Евро-2020
Сборная России забила четыре безответных мяча Шотландии в отборе Евро-2020

Сборная России по футболу разгромила команду Шотландии в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Об этом сообщает корреспондент …


В Совет по развитию предпринимательства войдут общественники
В Совет по развитию предпринимательства войдут общественники

Представители некоммерческих организаций Севастополя составят две трети Координационного совета при правительстве города по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. А …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты