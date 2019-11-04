Дзюба считает, что у «Зенита» хорошие шансы победить «Лейпциг»

4 ноября 2019     10
Дзюба считает, что у «Зенита» хорошие шансы победить «Лейпциг»

18:49

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с немецким «Лейпцигом».

РИА Новости

«Мы очень сильно ждали матч. Осталась недосказанность в прошлом матче, мы очень сильно хотим показать «Лейпцигу», что мы сильны. Тогда они радовались, теперь мы хотим порадоваться», — цитирует Дзюбу ТАСС.

Дзюба считает, что в прошлой игре «Зенит» неверно действовал впереди, в то время как соперник оказывал высокий прессинг.

«Понятно, что они сильные, но в определенной игре может победить любой, мы уважаем соперника, но и себя не принижаем, мы дома играем, так что у нас шансы хорошие», — сказал Дзюба.

В первом матче «Зенит» на выезде уступил «Лейпцигу» со счётом 1:2. Предстоящий матч состоится 5 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — 20:55 мск.

Ранее форвард Сердар Азмун выразил надежду, что сможет выступать за «Зенит» долгие годы.

Источник: Россия Сегодня

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