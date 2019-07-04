Дзюдоистки Гущина и Таймазова стали призёрами Универсиады-2019

4 июля 2019     23
Дзюдоистки Гущина и Таймазова стали призёрами Универсиады-2019

На Всемирной летней Универсиале-2019 в Неаполе российские дзюдоистки Анна Гущина и Мадина Таймазова завоевали бронзовую и серебряную медали.

  • © Itaru Chiba/AFLO
  • globallookpress.com

В весовой категории свыше 70 кг в схватке за бронзовую медаль россиянка Анна Гущина сумела победить француженку Валентен Маршан.

В весе до 70 кг Мадина Таймазова вышла в финал турнира дзюдоистов, однако не сумела победить Сихо Танаке из Японии, довольствовавшись серебром.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по баскетболу победила в первом матче летней Универсиады.

Источник: Россия Сегодня

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