Диетолог дала рекомендации по питанию после Нового года

4 января 2020     22
Диетолог дала рекомендации по питанию после Нового года

14:08

Диетолог Лидия Ионова в беседе с URA.RU дала рекомендации по питанию после Нового года.

«Нужно убрать алкоголь из рациона как можно быстрее. Также нужно увеличить количество овощей. Их, к сожалению, нет на праздничном столе. Хорошо, если это будут овощи, которые содержат много пищевых волокон», — заявила она.

Как пояснила эксперт, это позволит нормализовать работу кишечника.

Ионова также советует снизить объём потребления соли и отказаться от маринадов.

По словам диетолога, особенно важно следить за достаточным количеством потребления воды и травяного чая.

Ранее заведующая организационно-методическим отделом по гастроэнтерологии НИИОЗММ ДЗМ Татьяна Шкурко в беседе с ФАН оценила рост заболеваний острым и хроническим панкреатитом в России за последние 30 лет.

Источник: Россия Сегодня

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