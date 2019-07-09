Маленьких детей не стоит кормить сосисками каждый день, также из их рациона стоит исключить соленое, копченое и жареное. Об этом РИА Новости рассказала врач-диетолог НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного Депздрава Виктория Егорова.
Диетолог посоветовала россиянам реже кормить детей сосисками
9 июля 2019 38
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