Дина Аверина признана лучшей спортсменкой Европейских игр 2019 года

18 октября 2019     17
Дина Аверина признана лучшей спортсменкой Европейских игр 2019 года

17 октября 2019, 23:53

Российская гимнастка Дина Аверина признана лучшей спортсменкой Европейских игр 2019 года в Минске по версии Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба организации.

21-летняя Аверина на турнире завоевала пять наград в соревнованиях по художественной гимнастике, среди которых три золотые, одна серебряная и одна бронзовая.

Ранее сообщалось, что сборная России победила в медальном зачёте ЧМ по художественной гимнастике.

Источник: Россия Сегодня

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