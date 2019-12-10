Для жизни и работы: заложен фундамент башни West Tower комплекса Trilogy

10 декабря 2019     20
Для жизни и работы: заложен фундамент башни West Tower комплекса Trilogy

17:00

Ярослав Родин

Строительные работы нового проекта Trilogy Limassol Seafront девелоперской компании Cybarco идут полным ходом и в соответствии с установленным графиком. В пятницу, 20 сентября 2019 года, был залит бетонный фундамент West Tower (Западной башни).

© Фото предоставлено компанией Cybarco

Более 130 человек работали над строительством фундамента West Tower в течение 24 часов. При закладке фундамента также было уложено более 700 тонн арматуры в 8 слоёв, взято 350 тестовых кубов и проведено свыше 100 тестов на осадку конуса. Дополнительные проверки проводились на всех этапах испытаний и в течение всего периода работ.

Ожидается, что к концу 2019 года будет также заложен бетонный фундамент East Tower (Восточной башни). В настоящее время завершена гидроизоляция объекта и ведутся работы по укреплению конструкции фундамента. Второй этап строительства также находится в активной стадии, которая включает в том числе строительство подземной парковки и начало строительных работ в North Tower (Северной башне).

Продажи и резервирования квартир, а также офисных помещений в комплексе Trilogy уже превысили €140 млн. Trilogy состоит из трёх сияющих башен и расположенной между ними оживленной площади-плазы — идеальное место для жизни, работы и отдыха на фоне живописной панорамы Средиземного моря.

Строительство West Tower и East Tower планируется завершить в начале 2022 года.

Источник: Россия Сегодня

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