Для российских водителей с детьми задумали ввести новые ограничения

В ГИБДД предлагают законодательно запретить перевозить детей на высокой скорости. С соответствующей инициативой выступил глава ведомства Михаил Черников. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 28 августа.

По его словам, подавляющее большинство происшествий с участием детей на дорогах происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения.

Всего с начала года в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 11,9 тысячи детей, более 300 погибли. Более 40 процентов случаев гибели детей происходят летом, говорится в отчете ведомства.

В апреле Черников уже выступал с предложением снизить максимальную разрешенную скорость для водителей, который перевозят детей, на 20 километров в час от максимально допустимого значения.

Правила дорожного движения устанавливают максимальный скоростной режим в черте города на отметке в 60 километров в час, на загородных автодорогах воители могут разогнаться до 90 километров в час, на автомагистралях — до 110 километров в час. Максимальная же разрешенная ПДД скорость — 130 километров в час — обозначается на автомагистралях специальными знаками.

Источник: Лента.Ру