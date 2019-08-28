Для российских водителей с детьми задумали ввести новые ограничения

28 августа 2019     8
Для российских водителей с детьми задумали ввести новые ограничения

В ГИБДД предлагают законодательно запретить перевозить детей на высокой скорости. С соответствующей инициативой выступил глава ведомства Михаил Черников. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 28 августа.

По его словам, подавляющее большинство происшествий с участием детей на дорогах происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения.

Всего с начала года в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 11,9 тысячи детей, более 300 погибли. Более 40 процентов случаев гибели детей происходят летом, говорится в отчете ведомства.

В апреле Черников уже выступал с предложением снизить максимальную разрешенную скорость для водителей, который перевозят детей, на 20 километров в час от максимально допустимого значения.

Правила дорожного движения устанавливают максимальный скоростной режим в черте города на отметке в 60 километров в час, на загородных автодорогах воители могут разогнаться до 90 километров в час, на автомагистралях — до 110 километров в час. Максимальная же разрешенная ПДД скорость — 130 километров в час — обозначается на автомагистралях специальными знаками.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Для российских водителей с детьми задумали ввести новые ограничения
Для российских водителей с детьми задумали ввести новые ограничения

В ГИБДД предлагают законодательно запретить перевозить детей на высокой скорости. С соответствующей инициативой выступил глава ведомства Михаил Черников. Об этом …


Работавший со Скорсезе композитор разбился на самолете с женой и дочерью
Работавший со Скорсезе композитор разбился на самолете с женой и дочерью

Британский композитор Джонатан Голдштейн разбился на легкомоторном самолете Piper в Швейцарских Альпах вместе с женой семимесячной дочерью. Крушение произошло 25 …


Что Путин предложил Эрдогану?
Что Путин предложил Эрдогану?

27 августа президент Турции Реджеп Эрдоган посетил российский авиасалон МАКС в подмосковном Жуковском, где ему сделали немало предложений, в том числе весьма …


Дерзкое ограбление в Феодосии
Дерзкое ограбление в Феодосии

Полицейские Феодосии приняли заявление от жителя Волгоградской области, в отношении которого было совершено ограбление с применением силы. По словам пострадавшего, …


Спорткомплекс 200-летия Севастополя представили горожанам
Спорткомплекс 200-летия Севастополя представили горожанам

Проект спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя представили горожанам. В Загородной балке реконструируют уже существующие стадион и бассейн, а также построят …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты