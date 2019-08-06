Для укушенной змеей российской девочки искали противоядие 14 часов

6 августа 2019     19
Для укушенной змеей российской девочки искали противоядие 14 часов

Девочка из Хакасии провела 14 часов без противоядия от змеиного укуса из-за того, что лекарство долго не могли найти. Об этом пишет «Агентство информационных сообщений».

Инцидент произошел 2 августа на базе отдыха «Жарки» возле Саяногорска, змея укусила девочку в ладонь. Родители обратились к медикам местной городской больницы, где ее пообещали лечить антибиотиками, так как специальной сыворотки-противоядия в учреждении не было. Врачи добавили, что такая сыворотка вряд ли найдется в больницах республики.

В итоге родители отказались от госпитализации в Саяногорске и перевезли девочку в Республиканскую детскую больницу в Абакане, однако и там не оказалось противоядия. Ребенку поставили капельницы и начали готовить к переливанию крови. Как выяснилось, яд очень быстро распространялся по организму, девочка была слабой, ее рука опухала. В аптеках родителям отвечали, что необходимая сыворотка реализуется только через «специализированные учреждения».

Пациентку решили везти в Красноярск, однако после нескольких часов переговоров нужное лекарство нашли в Аскизской районной больнице и доставили его в Абакан. После укола девочке стало легче, сейчас за ней наблюдают врачи.

В региональном Минздраве пока не прокомментировали ситуацию. Как отметило «Агентство информационных сообщений», в Хакасии водятся ядовитые змеи — гадюки и щитомордники, с которыми можно столкнуться в степи, горах и в лесу.

Ранее в августе в Приморском крае четырехлетняя девочка умерла в машине скорой помощи в день своего рождения. По предварительным данным, причиной смерти стала неуточненная менингококковая инфекция. Следственный комитет России начал проверку.

Источник: Лента.Ру

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