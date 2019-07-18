Договорённость о перемирии в Донбассе впервые запрещает любой огонь

Договорённость о бессрочном прекращении огня в Донбассе с 21 июля впервые содержит запрет на любое ведения огня и ответственность сторон за его нарушение. Об этом сообщил представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам трёхсторонней контактной группы Роман Бессмертный.

Как передаёт «Громадське», он отметил, что на этот раз впервые в таком документе запрещено «любое ведения огня».

По его словам, позиция украинской стороны заключается в том, «чтобы период тишины был максимальным, а возможно — навсегда».

Накануне контактная группа по Донбассу согласовала новое перемирие. Оно начнётся с полуночи 21 июля.