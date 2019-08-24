Додон заявил о возобновлении стратегического партнёрства с Россией

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Президент Молдавии Игорь Додон в ходе встречи с российским министром обороны Сергеем Шойгу заявил о возобновлении стратегического партнёрства с Россией по всем направлениям.© Kremlin Pool globallookpress.com
«Хочу отметить, что мы возобновляем стратегическое партнерство с Россией по всем направлениям… За последние годы у нас на уровне высшего руководства были очень хорошие отношения. Сейчас есть контакты и возобновлены нормальные отношения на уровне парламентов», — цитирует молдавского президента РИА Новости.
Додон сообщил, что в сентябре Россию посетят глава МИД Молдавии Николай Попеску и премьер-министр страны Майя Санду.
Лидер Молдавии также поблагодарил Москву за оказанную помощь Кишинёву.
«Это касается и экономики, и наших мигрантов, и других вопросов, которые мы обсуждали с президентом России (Владимиром Путиным. — RT), и оперативно принимались решения», — отметил Додон.
По его словам, Молдавия и Россия также наметили перспективы для развития военного сотрудничества.
Ранее Додон рассказал о подготовке встречи с Путиным в России до 10 сентября.
Источник: Россия Сегодня