Дожди не спасут российские леса от пожаров

Руководитель Гидрометцентра «Фобос» Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что дожди не смогут потушить пожары в Сибири.

По его словам, интенсивность осадков будет недостаточной, чтобы повлиять на ситуацию. Кроме того, как рассказал Вильфанд, продукты горения, которые являются центром конденсации водяных паров, относит в сторону ветром, из-за осадки не выпадают непосредственно над горящими лесами.

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15:08 — 29 июля

Президент России Владимир Путин 31 июля дал указание Минобороны задействовать технику для тушения пожаров. Военные намерены справиться с возгораниями меньше чем за неделю. Всего в тушении пожаров задействованы 2,7 тысячи человек и 390 единиц техники.

Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил на совещании в Чите, что поджог лесов в Сибири мог быть умышленным. Он приказал Генпрокуратуре и Следственному комитету провести проверки до 1 ноября. По мнению премьер-министра, леса могли поджечь, чтобы скрыть следы их незаконной вырубки.

Из-за лесных пожаров в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии ввели режим ЧС.

Смог от пожаров уже накрыл города в Сибири, Забайкалье, Казахстане и Монголии

Источник: Лента.Ру