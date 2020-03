Докембрийская родня: в Австралии обнаружен возможный предок людей и большинства животных

Учёные нашли в Южной Австралии окаменелость древнейшего животного, возраст которого составляет около 555 млн лет. Речь идёт о червеобразной Ikaria wariootia. Её размеры достигают до 7 мм в длину и около 1—2,5 мм в ширину. По словам исследователей, родственниками этого существа являются 99% видов на Земле, в том числе и люди.

Биологи из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили останки одного из древнейших животных на планете, которое обитало в Южной Австралии около 555 млн лет назад. Об этом сообщается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Крошечное червеобразное существо Ikaria wariootia (до 7 мм в длину и около 1—2,5 мм в ширину) относится к группе билатеральных организмов. Билатериями являются почти 99% всех известных животных — 1,6 млн описанных видов, а также люди. Все они имеют симметричное строение — тело можно разделить на левую и правую половины, зеркально повторяющие друг друга. Также такие виды имеют ротовое отверстие и кишку. Из всего животного царства к билатеральным видам не относятся губки, стрекающие, гребневики и пластинчатые.

Развитие двусторонней симметрии было важнейшим шагом в эволюции животного мира. У организмов появилась возможность самостоятельно и целенаправленно передвигаться.

Во время эдиакарского периода протерозойской эры (примерно 635—541 млн лет назад), когда на Земле жила Ikaria wariootia, планета уже была населена многоклеточными организмами, однако они не имели даже скелета.

По утверждению учёных, в отложениях этого периода ископаемые организмы встречаются редко, потому что в то время они ещё не успели выработать твёрдую оболочку.

Эволюционные биологи предсказывали, что рано или поздно самая древняя билатерия будет найдена, при этом она будет представлять собой простое и маленькое существо с примитивными органами чувств.

Червеобразная Ikaria wariootia была до 7 мм в длину и около 1—2,5 мм в ширину © Droser Lab/UCR

15 лет назад были обнаружены следы передвижения древнейших билатерий в отложениях докембрийского периода на юге Австралии, однако всё это время учёные не могли найти ни одной окаменелости.

В своём исследовании команда использовала трёхмерный лазерный сканер. Сканирование одного из углублений в породе позволило воссоздать тело правильной формы с отчётливо различимыми головой и хвостом, а также слабо выраженной мускулатурой.

«Мы считали, что такие животные должны были жить в этот период времени, но всегда понимали, что найти и идентифицировать их будет нелегко. После трёхмерного сканирования мы поняли, что сделали важное открытие», — заявил сотрудник института и один из авторов работы Скотт Эванс.

Находка была названа в честь жившего на этом месте народа адняматанья. «Икария» на языке адняматанья означает «место встречи», а «вариутия» происходит от ручья Warioota, который спускается с гор рядом с местом обнаружения окаменелости.

Трехмерное лазерное сканирование показало правильную форму и цилиндрическое тело существа с отчетливой головой, хвостом и слабо выраженной мускулатурой © Droser Lab/UCR

По мнению учёных, исследуемый вид обладал примитивными органами чувств, которые и позволяли ему закапываться в насыщенный кислородом песок в поисках пищи — различных органических веществ.

По форме следов исследователи предположили, что Ikaria wariootia двигалась, сокращая мышцы всего тела — как это делают черви.

«Именно это предвидели эволюционные биологи», — подытожила коллега Эванса Мэри Дрозер.

Источник: Россия Сегодня