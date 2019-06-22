«Должна исчезнуть малейшая угроза для граждан РФ»: Путин ввёл временный запрет на авиаперелёты из России в Грузию

С 8 июля 2019 года Россия временно приостановит прямое авиасообщение с Грузией из-за обострения внутриполитического кризиса в стране. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. На время действия запрета туроператорам рекомендовано воздержаться от продажи путёвок, которые предусматривают перевозки россиян на территорию республики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что такое решение стало вынужденной реакцией для обеспечения безопасности граждан РФ. Эти меры могут быть пересмотрены после нормализации ситуации в Грузии. Сейчас там находятся порядка 5—7 тыс. клиентов турфирм и ещё по меньшей мере 10—20 тыс. самостоятельных туристов.

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные пассажирские перевозки с территории РФ в Грузию. В документе отмечается, что эти меры принимаются для обеспечения национальной безопасности страны и защиты россиян от преступных и противоправных действий.

«Рекомендовать туроператорам и турагентам на время действия запрета… воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии», — говорится в тексте указа.

Правительству поручено принять необходимые меры по возвращению в РФ временно находящихся на территории Грузии российских граждан и их багажа. При этом кабмин вправе принимать иные меры, необходимые для реализации президентского указа. Уже создана оперативная рабочая группа по урегулированию ситуации.

Российскому МИД совместно с другими федеральными органами исполнительной власти и организациями поручено координировать действия с властями Грузии при решении вопросов, которые связаны с обеспечением безопасности граждан РФ и их возвращением в Россию.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, приостановка авиасообщения с Грузией является вынужденной мерой, которую российская сторона предпринимает для обеспечения безопасности своих граждан на фоне происходящих сейчас в Грузии «экстремистских проявлений».

«В Грузии должна нормализоваться ситуация и исчезнуть как таковая малейшая угроза для наших граждан перед тем, как это решение может быть пересмотрено президентом», — подчеркнул Песков.

Как отметил пресс-секретарь главы государства, Москва не может допустить, чтобы жизням российских туристов что-то угрожало. Он добавил, что дата 8 июля фигурирует в указе, поскольку к этому времени истечёт срок большинства туров и все россияне смогут вернуться.

Президентскому указу предшествовало заявление российского МИД. В ведомстве выразили серьёзную озабоченность в связи с осложнением внутриполитической ситуации в Грузии и настоятельно рекомендовали российским гражданам воздерживаться от поездок в эту страну в интересах их личной безопасности.

С аналогичными предупреждениями к россиянам, которые планируют поехать в Грузию, обратились в Ростуризме. Там призвали туроператоров и турагентства приостановить реализацию туров в Грузию до нормализации ситуации в стране.

Российским туристам, уже находящимся в Грузии, в ведомстве рекомендовали избегать мест массового скопления людей, принимать необходимые меры для обеспечения личной безопасности и не покидать территорий гостиничных комплексов и иных мест временного пребывания. В Ростуризме также сообщили, что сейчас в Грузии остаются в основном самостоятельные, а не организованные туристы.

По данным Ассоциации туроператоров России, на данный момент в Грузии находятся порядка 5—7 тыс. клиентов турфирм и ещё по меньшей мере 10—20 тыс. самостоятельных туристов.

Источник в одной из авиакомпаний сообщил ТАСС, что утром в субботу, 22 июня, Росавиация проведёт совещание по поводу временного прекращения воздушного сообщения с Грузией. Сейчас регулярные рейсы между Россией и Грузией осуществляют «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», Nordavia, Red Wings и S7. Причём в S7 уже заявили о закрытии продаж авиабилетов в Грузию начиная с 8 июля, а некоторые авиакомпании сообщили о намерении полностью вернуть деньги за билеты на отменённые рейсы.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила РИА Новости, что компании будут возвращать стоимость перелёта и наземного обслуживания, пока не будут сняты рекомендации.

«Потом турбизнес уже будет разбираться с авиакомпаниями, у которых они заранее выкупали места. Смогут ли авиакомпании эти деньги вернуть — это станет предметом сложных переговоров», — добавила Тюрина.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, последние действия Москвы во многом обусловлены именно поведением грузинских властей в условиях разворачивающегося политического кризиса. В частности, она напомнила, что президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в дестабилизации ситуации в стране и назвала РФ «врагом и оккупантом».

«Всё, что от вас нужно было в этот трагический для Грузии момент очередного политического коллапса, так это выйти и сказать, что вы гарантируете безопасность на улицах грузинских городов… Но вы затянули старую песню о главном — про «оккупантов», — написала Захарова.

Итогом таких действий стали рекомендации российским туристам не посещать Грузию, прерванное авиасообщение между странами и, как следствие, финансовые издержки, которые неизбежно понесёт туристический кластер Грузии.

«А самое страшное — все вдруг увидели, что в 2019 году в Грузии, в самом её сердце, люди готовы убивать не врагов, а друг друга просто потому, что не могут сдержать эмоций и закон им не писан! Повеяло чем-то первобытным и страшным», — добавила дипломат.

В свою очередь, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв назвал решение о приостановке авиасообщения с Грузией адекватным в свете сложившейся ситуации. Он призвал Тбилиси принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности находящихся в стране российских граждан.

«Некое потепление, наметившееся в последние годы в отношениях между нашими странами, отброшено снова на годы назад, и это сделано усилиями грузинских политиков, — заявил сенатор Владимир Джабаров. — Пусть Европа посмотрит, кого они хотят приглашать в НАТО».